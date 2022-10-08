Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, KÖYDES çalışmalarını inceledi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Küpeli ve Kovalı köylerini ziyaret etti.

Baş, KÖYDES kapsamında Küpeli'de kanalizasyon, Kovalı'da kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Baş, ”KÖYDES yatırımları yağışlar başlamadan planlanan tarihlerde bitirilecek. Köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız istedikleri hizmetleri almaya devam edecek." dedi.



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