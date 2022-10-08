AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Zara ilçesini ziyaret etti

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SİVAS (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Zara ilçesine geldi.

AK Parti Zara İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Ahmet Okur ve teşkilat mensupları ile bir araya gelen Öztürk, ilçe merkezinde esnafla sohbet etti, Kıbrıs gazisi Mustafa Uçurum ile şehit jandarma er Vahip Dinler'in annesi Menşur Dinler'i evlerinde ziyaret etti.

İlçedeki taziyelere de katılan Öztürk, Kenan Oğuzhan'a ait serayı da inceledi.

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