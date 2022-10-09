Divriği'nin tarihi kaleleri teleferikle birbirine bağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Divriği'nin tarihi kaleleri teleferikle birbirine bağlanacak

AA

Divriği'nin tarihi kaleleri teleferikle birbirine bağlanacak

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Divriği ilçesindeki tarihi Kesdoğan Kalesi ve Divriği Kalesi teleferikle birbirine bağlanarak turizme kazandırılacak.

Çaltı Çayı'na bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan ve Mengücekoğulları döneminde 1191 yılında inşa edildiği bilinen Divriği Kalesi ile bu kalenin karşısında bulunan Kesdoğan Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kesdoğan Kalesi yakınlarına yapılacak otel ile iki kale arasında ulaşımı sağlayacak teleferik projesi için gelecek yıl yaz aylarında ihaleye çıkılması planlanıyor.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, AA muhabirine, Divriği'nin tarih ve kültür bakımından eski bir ilçe olduğunu söyledi.

Divriği ve Kesdoğan kalelerinin tarihinin de çok eskiye dayandığını belirten Papaker, "Her iki kalemiz de Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamiyet'in Anadolu'ya gelmesinden önce yapılmış, halen günümüzde varlıklarını koruyan eserlerdir." dedi.

Divriği'deki kalelerin tarihi hakkında bilgi veren Papaker, şunları kaydetti:

"Divriği Kalesi Mengüceklilerin Divriği'ye gelmesiyle beraber 1191 yılında Mengücekli Süleyman Şah tarafından onarılmış ve bugünkü halini hemen hemen almış. Şimdi yeniden restorasyon çalışmamız devam ediyor. Kaleyi orijinal haliyle yaklaşık 1-2 yıl içerisinde tekrar turizme açacağız, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kesdoğan Kalesi'nin tam olarak ne zaman yapıldığı belli değil. Anadolu'daki eski uygarlıklar döneminde yapıldığından bahsediliyor. İki kalenin arasında da bir hikayenin, efsanenin olduğundan bahsediliyor.

'Kesdoğan Kalesi'nde kralın bir kızı varmış, Divriği Kalesi'nde de çalışan bir çocuk varmış. Prenses ile bu çocuk birbirine aşıkmış ama kral çocuğa kızı vermiyormuş. Bunun için bir şart koşmuş, 'İki kale arasında bir ip gereceğim, ipin üzerinden bir kaleden bir kaleye gelirsen, kızı verebilirim.' Kralın da emri altında çalışan, kızı isteyen çocuk ipin üzerinde yürümeye başlamış ve tam diğer kaleye ulaşacakken kral emri altındaki Doğan isimli çocuğa kes diye emir vermiş. Bu olaydan sonra kalenin adı Kesdoğan olarak kalıyor."

- "Kaleler arasına teleferik kurulacak"

Bir yatırımcının bölgeye hem turistik otel kurma, otel ve kaleler arasında ulaşımı teleferikle sağlama projesinin bulunduğunu dile getiren Papaker, "İlçemize bir otel kazandıracağız, iki kale arasında hatta ilçenin merkezinden Kesdoğan Kalesi arasında teleferikle ulaşımı sağlamış olacağız. Yakın zamanda inşallah hayata geçecek diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Divriği Kalesi'nde yaklaşık 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Papaker, "Öncelikle surları yenilemeyle başladılar. Surların büyük bir kısmı da yapıldı, bitme aşamasına geldi. Daha evvel bahsettiğim gibi 1191 yılında Süleyman Şah kaleyi restore ederken burçlara aynı zamanda aslan heykellileri yapmış. Akabinde o aslan heykelleri yapılacak, daha sonra kalenin iç kısmı restore edilecek." dedi.

Divriği Kalesi'nin tarihi önemine dikkati çeken Papaker, "Kalenin iç kısmında Anadolu'daki ilk cuma mescitlerinden biri var. Kimi rivayetlere göre Anadolu'nun ilk cuma mescidi olarak söyleniyor. Yani Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden bir tanesi. Mescit günümüze kadar varlığını korumuş. Kalenin içerisinde her gün ibadete açık olmasa da yaz döneminde ulaşım biraz zor olduğundan cuma günleri ibadete açık. Cuma namazları kılınabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kesdoğan Kalesi'nin olduğu bölgede inşa edilmesi planlanan turizm oteli için yatırımcılarla bir araya geldiklerini anlatan Papaker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Valimiz Yılmaz Şimşek'in de çok desteklediği bir proje, biz gerekli kurumlara gerekli başvuruları yaptık. Yer tahsislerinden sonra hızlı bir şekilde otelin inşasına başlanacak. Bu sayede Kesdoğan Kalesi'ne ulaşım kolaylaşacak, aynı zamanda teleferik de olacağı için daha da güzel bir anlam kazanacak. Bölgeye çok güzel tarihi ve turistik otel kazandırmış olacağız. İlçemizin de turizm potansiyelini yükseltmiş olacağız. Gerekli başvurular ve izinler alındıktan sonra ara verilmeksizin otelin inşaatına başlanacağını düşünüyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Küresel ısınma mevsim kaymalarına neden oluyor'
YEREL HABERLER 'Küresel ısınma mevsim kaymalarına neden oluyor'
Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi ...
Katarakt hastaları için farkındalık parkuru
YEREL HABERLER Katarakt hastaları için farkındalık parkuru
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Zara ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Zara ...
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ...
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, KÖYDES çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, KÖYDES çalışmalarını ...
Sivas'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sivas'ta konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (4)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla ...
Bakan Kurum, Sivas'ta "TOKİ Örnek Köy" açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Sivas'ta "TOKİ Örnek Köy" açılış ...
Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla ...
Ulaş'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Ulaş'ta "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ...
Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla ...
Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" ...
Şarkışla'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Şarkışla'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ...
Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla başlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanı'mızla ...
Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" programında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Kurum, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Sivas" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.