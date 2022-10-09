Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sivas'ta cenaze törenine katıldı

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SİVAS (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek'in vefat eden babası Ahmet Bölek'in Sivas'taki cenaze törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Akarca ve Yıldırım, daha sonra Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Ayyıldız Camisi'ne geçerek Ahmet Bölek'in cenaze namazına iştirak etti.

Akarca, merhum Bölek'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Öte yandan Akarca, Belediye Başkanı Bilgin'i de de makamında ziyaret etti.





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