Uluslararası şampiyonalarda dereceye giren Sivaslı sporcular ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yıl içinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında 7 branşta dereceye giren Sivaslı 18 sporcu ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "Zirvedeki Yiğidolar" sloganıyla kentteki bir otelde etkinlik düzenlendi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ün de katıldığı programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, milli güreşçinin tüm sporculara örnek olacak başarılı bir sporcu olduğunu vurguladı.

Şimşek, kentte başarılı sporcuların yetişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu çeşitliliği daha da arttırmamız lazım. Başarı için gerekli altyapımız var. Gerekli yatırımları devletimiz yapıyor. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın spor altyapısının çok daha iyi seviyelere geleceğini belirerek, "Bundan sonra da gençlerimizi spora teşvik ederek daha nice Taha Akgüller yetiştireceğiz, daha nice başarılar elde edeceğiz. Bizim görevimiz gençlerimizi motive etmek" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da uluslararası müsabakalarda derece yapan sporcuları kutladı.

Milli güreşçi Taha Akgül ise elinden geldiğince genç sporculara yaşantısıyla ve spor kariyeriyle örnek olmaya çalıştığını dile getirerek, "İnşallah sizler de Sivas'ı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Kentimizin bu başarılara ihtiyacı var. Sivas'ın toprağında var bu. Türkiye genelinde ciddi bir nüfusa sahibiz ve yapımızda spora çok yatkın. Güreş branşında zaten Türkiye tarihinin en başarılı iliyiz. Diğer branşlarda da bu atılımı gösterdik ve inşallah göstermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında dereceye giren 7 branştabaşarılı olan Sivaslı 18 sporcu altınla ödüllendirildi.



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