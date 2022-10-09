Sivas Baro Başkanlığı'na yeniden Fatih Sevim seçildi

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SİVAS (AA) - Sivas Baro Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Sivas Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, genel kurul Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda 367 geçerli oyun 337'sini alan avukat Fatih Sevim, yeniden Sivas Baro Başkanlığı'na seçildi.

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