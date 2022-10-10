Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, istişare toplantılarını sürdürüyor

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ilçe istişare toplantıları kapsamında Şarkışla ve Gemerek’te oda üyeleriyle bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şarkışla ve Gemerek'teki toplantılarda oda üyelerini çalışmalarla ilgili bilgilendiren Eken, 1.OSB ile Şarkışla ve Gemerek OSB'nin de cazibe merkezi kapsamına alınması için mücadele ettiklerini belirtti.

Eken, göreve geldikten sonra ilçeler ile bağları güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "İlçelerimizde bulunan üyelerimizi ve Sivas merkezde bulunan üyelerimizi her fırsatta bir araya getirdik. Biz, sadece oy istemek için üyelerimizin yanına gitmiyoruz. Seçimden seçime üyelerimizi hatırlamıyoruz. Sivas TSO’yu randevu verilmeyen bir odadan, üyelerin ayağına giden bir odaya dönüştürdük. İlçelerdeki üyelerimiz ne zaman aradıysa bizlere ulaştı. Randevu dahi almalarına gerek kalmadan onları misafir ettik. Tek derdimiz üyelerimiz ve Sivas oldu." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.