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Yarım asrı aşan geçmişe sahip kütüphane üye sayısını 8 yılda 10'a katladı

AA

Yarım asrı aşan geçmişe sahip kütüphane üye sayısını 8 yılda 10'a katladı

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta yarım asrı aşan geçmişe sahip Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi, son 8 yılda aktif üye sayısını 8 binden 80 bine çıkardı.

İlk olarak 1967 yılında tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda sınırlı bir alanda hizmet vermeye başlayan Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi, 2015 yılında daha fazla kişiye ulaşmak için İstasyon Caddesi'ndeki 7 bin 786 metrekarelik modern binasına taşındı.

İçinde yetişkin ve çocuklar için ayrı okuma ve çalışma alanları, kafeterya, konferans ve sergi salonları ile ücretsiz internet erişim merkezinin de olduğu kütüphane, kitap okuma alışkanlığını kısa sürede kent geneline yaymayı başardı.

Kütüphanenin müdürü Serhan Kaburcuk, AA muhabirine, kuruluşundan bu yana yarım asrı geçen süreçte yakalanan başarının istatistiki bilgilere de yansıdığını belirterek, "1967 yılında 5 bin 100 kitapla başladığımız bu serüven, şu an 116 bin kitap sayısına ulaşarak devam ediyor. Kitap koleksiyonumuzu da sürekli yeniliyoruz. Tabi bu kitap alımlarını da vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak yapıyoruz." dedi.

- "Her 5 vatandaşımızdan 1'i kütüphanemize üye olmuş durumda"

Kaburcuk, kütüphanenin aktif üye sayısının son 8 yılda 10 kat arttığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Üye sayısına bakacak olursak eski binamızda 2014 yılında 8 bin civarında üyemiz varken yeni kütüphanemize geçmemizle bu rakamın ilk olarak 15 binlere, şu anda da 80 binlere ulaştığını görüyoruz. 2022 yılı eylül ayının sonuna kadar 9 aylık periyoda baktığımızda üye sayımız 80 bin 388. Üye sayısında 10 kat bir artışı yakalamış durumdayız. Şehrimizin merkez nüfusu şu anda 380 bin civarında. Yani her 5 vatandaşımızdan 1'i kütüphanemize üye olmuş durumda. Türkiye'de bazı il ve ilçelerin merkez nüfuslarından çok daha fazla üye sayısına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu sayının daha da artması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz."

Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesine bağlı 4 şube kütüphanesinden ise kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar ve yetişkinlerin faydalandığını vurgulayan Kaburcuk, "Ne kadar merkezi konumda olsak da kentimizin kenar mahalleri de mevcut. Bu mahallere kütüphane hizmeti götürelim, buralardaki çocuklarımız da istifade etsinler diye bize bağlı 4 şube kütüphanesi açtık. Bunlardan 3'ü çocuk, 1'i de halk kütüphanesi şeklinde hizmet veriyor." diye konuştu.

- Işıkları sönmeyen kütüphane 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Kaburcuk, kütüphanenin 26 Haziran 2018'de 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabi dünyanın etkilendiği Kovid-19 salgını sürecinde bu hizmeti veremedik. Bunun dışında o günden bu yana 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Sonuçta ışıkları hiç sönmeyen bir kütüphane. Burayı kimsesizlere barınma yeri olarak bile düşünebilirsiniz. Kışın gece üşüyen, gelip buraya kitap okumak isteyen de oluyor, sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerimiz de geliyor. Kütüphanemizi onlara sıcak bir ortam sunabilen modern bir mekan haline dönüştürdük. Bu tabi okuyucu sayılarımıza ve memnuniyet durumlarına da yansımış vaziyette."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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