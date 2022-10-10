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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.A. (56) yönetimindeki 58 UD 574 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan C.K. (77) ve A.T. (48) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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