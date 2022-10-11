Sivasspor'un Balkani maçı programı belli oldu

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun dördüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani ile oynayacağı rövanş maçının programı belirlendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ballkani ile Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, yarın saat 17.00'de karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Kırmızı-beyazlılar stadyumda saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani ve Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

Sivasspor ve Ballkani'nin grupta 4'er puanları bulunuyor.



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