Romatizmal hastalıklarda erken tedavi önemli

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Şahin, romatizmal hastalıklarda erken tedavinin önemli olduğunu belirtti.

Şahin, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, artritin eklem iltihabına verilen isim olduğunu aktardı.

Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı geliştiğini belirten Şahin, "Günümüzde birçok romatizmal hastalık tanımlanmış olup, bunların tanı ve tedavisinde yol alınmıştır. Özellikle iltihabın eşlik ettiği romatizmal hastalıkların çoğunda kas-iskelet sistemi etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

Pek çok romatizmal hastalığın, ilk gözlenen ve en önemli belirtilerinden birinin de eklem bölgelerinde oluşan artrit olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Artrit bulgusundan yola çıkarak romatizmal hastalıkların tanısının erken konması, dolayısıyla tedaviye bir an önce başlanması hastalığın seyri ve oluşabilecek sakatlık, iş gücü kaybı açısından çok önemlidir. Eklem iltihabı, yani artrit romatizmal hastalıklar dışında bazen başka nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. İşte bunların da ayırt edilmesi ve ilişkili durumların tedavilerinin planlanması önemlidir. Yaşa ve cinsiyete göre romatizmal hastalıkların görülme sıklığı da değişebilmektedir. Bazen de genetik olarak aileden romatizmal hastalıklar belirli oranlarda geçebilmektedir. En önemli nokta eklemde oluşan enfeksiyonun ayırt edilmesidir."

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