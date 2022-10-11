Sivasspor'da Fredrik Ulvestad ameliyat edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan Medipol Başakşehir maçında burnu kırılan Ulvestad'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Ulvestad'ın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.