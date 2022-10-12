Sivasspor, Avrupa arenasında 26. maçına çıkacak

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 26. mücadelesine çıkacak.

Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani'nin 4'er puanı bulunuyor.





- Sivasspor'un Avrupa karnesi





Avrupa kupalarında daha önce 25 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 25 maçın performans tablosu şöyle:



Organizasyon Maç G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6 UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21 UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7 UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 4 2 3 11 14 Toplam 25 8 3 14 27 48

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