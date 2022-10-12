Ulaş'ta el işi "dantel anglez" kursu açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde açılan "dantel anglez" kursunda 15 kadın kursiyer eğitim görüyor.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, el sanatları teknolojisi öğretmeni Neslihan Karakaş tarafından verilen kursa 15 kadının katıldığını belirterek, 146 saat sürecek kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.

Karakaş ise "Dantel anglez, iğne nakışı ve dantelin işlendiği bir el işi türü. Örülen dantel anglez kordonu kumaşa monte edilerek yapılıyor ve daha çok çeyiz ürünlerinde kullanılıyor. Verdiğimiz eğitimlerle kursiyerlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu vesileyle kursiyerlerimiz, ürettikleri ürünleri kendileri kullanabildikleri gibi satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." diye konuştu.

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