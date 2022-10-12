Sivas'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

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SİVAS (AA) - Sivas Orman İşletme Müdürlüğünün koordinasyonunda, ÇEKÜL Vakfı, ACT Havayolları ve MyTechnic işbirliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

ÇEKÜL Vakfı'nın "7 Ağaç Ormanları Programı" kapsamında, Sivas-Karaçayır yolunun 6. kilometresinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, ÇEKÜL Vakfı yetkilileri, ACT Havayolları ve MyTechnic yöneticileri ile çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte 100 adet sembolik fidan dikimi yapıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında Sivas Orman İşletme Müdürlüğünce Divriği ilçesinde Ağılcık köyü mevkisinde bağışçıların adına 80 bin sarıçam ve karaçam fidanı dikildi.​





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