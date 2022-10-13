Sivas'ta yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ile Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Raket" yardımıyla arama yapan ekipler, yangın tüpleri içine gizlenmiş 17 parça halinde 13 kilo 160 gram esrar buldu.

Şüpheli M.N.Ş, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.