CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, Basın Kanunu'ndaki değişikliğe tepki gösterdi

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SİVAS (AA) - CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, TBMM'de kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Coşkun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kanun değişikliğini sansür olarak nitelendirdi.

Coşkun, "Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. Yasa, sansür ve otosansür yasasıdır. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.





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