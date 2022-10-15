Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Dr. Sadık Ahmet Caddesi Gazeteci Burak Erdoğmuş kavşağında O.A'nın (20) kullandığı 07 GS 128 plakalı otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.İ. (19) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.





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