Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Roman türkülerini seslendirdi.

Davetliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.



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