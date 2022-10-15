Sivas Numune Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesinde yangın tahliye ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehdit (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği A Blok 3. katta elektrik kontağında meydana gelen yangın sonrası kırmızı kod verildi.

Alarmla birlikte olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler hastane personeli ve hastaları tahliye etti.

Diğer bir senaryo gereği ise Hafik ilçesinde yaşanan trafik kazası neticesi meydana gelen KBRN vakaları hastanede yapılan dekontaminasyon işlemlerinin ardından AFAD ekipleri tarafından kurulan seyyar KBRN ünitesinde işlemleri yapıldıktan sonra acil serviste izolasyon odasına alındı.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, "Özellikle AFAD ve itfaiyeden arkadaşlarla bir afet anında ne yapılması gerektiğini uygulamış olduk. Eksiklerimizi gördük, onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.