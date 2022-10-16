Sivas'ta hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve hizmet evi, düzenlenen törenle açıldı.

Eskimeşe köyünde, merhumlar Dursun Yıldız, Şenel Yıldız ve Kıymet Keleş'in yakınları köye cami ve hizmet evi yaptırdı.

Düzenlenen törende konuşan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu hizmet evi burada hizmet verdikçe, bu camide namaz kılındıkça, burada bir tuğlası olan herkes bundan nasiplenmeye devam edecektir. Burada maddi manevi emeği geçen bütün vatandaşlarımıza, bütün temsilcilere çok teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da emeği geçenlere teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise camilerin tüm insanları bir araya getiren kutsal mekanlar olduğunu dile getirerek, "Bu mübarek mabedin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Camiler nefes aldığımız dost evi, omuzlarımızın birbirine değdiği bir yuvadır." diye konuştu.

İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce, köy muhtarı Kenan Değer ve köy dernek başkanı Hasan Kaya ise hizmetin köye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cami ve hizmet evinin açılışı gerçekleştirildi.





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