Vali Şimşek ve Milletvekili Yılmaz'dan Ticaret Borsası'na ziyaret

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Hayrullah Karakaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yılmaz, borsanın Sivas için önemli bir meslek kuruluşu olduğunu belirtti.

Başkanlığa seçilen Karakaya'yı tebrik eden Yılmaz, "Genç bir kardeşimiz başkanlığa seçilmiştir. Yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden çok güzel hizmetler bekliyoruz, sizlere de her konuda destek olacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karakaya ise tarım ve hayvancılığıyla daha güçlü bir Sivas, ortak akıl ve yenilikçi hizmet anlayışıyla şehre ve üyelere daha iyi hizmetler sunmak için göreve talip olduklarını aktardı.

Üyelerin teveccühü ile göreve geldiklerini belirten Karakaya, "İlimize ve üyelerimize hizmet noktasında gerçekleştireceğimiz projelerimizde il protokolümüzün desteklerini istiyoruz. Bizlerin tek gayesi birlik ve beraberlik içerisinde ilimize hizmet etmek. Daha gelişmiş bir Sivas için çalışmak." açıklamasında bulundu.

Karakaya, ziyaret anısına Yılmaz ve Şimşek'e hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile borsa üyeleri de yer aldı.

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