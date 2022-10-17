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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi

AA

Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Gıda Güvenliği konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu, SCÜ Gıda Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, gıda güvenliği konusunun son derece önemli bir hale geldiğini belirterek, Veterinerlik Fakültesi öğrencilerine henüz mezun olmadan konuya vakıf olmaları çağrısında bulundu.

Can ise gıdanın insanlığın varoluşundan itibaren yaşam için en önemli parametreler arasında yer aldığını, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam kavramlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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