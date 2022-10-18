Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Türkiye Kızılay Derneği Sivas Kan Bağış Merkezi Müdürlüğünce kan bağışı etkinliği düzenlendi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kantininde açılan stantlarda kan bağışının önemi anlatıldı.



Bilgilendirmenin ardından öğrenciler kan bağışladı.

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