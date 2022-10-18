Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta Sivas, Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da 4 sahnede perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 tiyatro sezonunun 3. haftasında 3 ayrı oyunla 4 şehirde seyircilerini selamlayacak SDT, ilk olarak bugün Nevşehir'de "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla seyircisiyle buluşacak.

SDT, söz konusu tiyatro oyununu 20 Ekim'de Niğde'de 22 Ekim'de ise Aksaray'da sahneleyecek.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise 19 Ekim Çarşamba günü dünya klasiklerinden "Peter Pan" adlı oyunla minik seyircisinin karşısına çıkacak SDT, 20-21 Ekim'de de "Kendime Kıyamam" isimli oyunla perdelerini açacak. "Peter Pan" isimli oyun ayrıca 22 Ekim'de yetişkinler için sahnelenecek.

SDT'nin Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'ndeki oyunların biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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