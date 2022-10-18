Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 2'si ligde, 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere son üç maçta puan kaybı yaşamadı.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda zor günler geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ligin 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bu maçın moraliyle UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasındaki Ballkani maçına hazırlanan Sivasspor, Kosova temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Sivas ekibi, dün de son olarak ligde sahasında Giresunspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Ligde geride kalan periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 10 puanla 12. sıraya yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde 10 haftalık periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

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