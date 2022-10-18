Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir şüphelinin, dükkanın önünde bulunan tezgahtan poşete kuru yemiş doldurarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarşıbaşı Mahallesi Şemsi Sivasi Caddesi'nde bulunan kuruyemişçinin sahibi Bilal Karabıyık, sabah dükkanının önündeki tezgahın örtüsünü açtığında karışık kuruyemişte azalma olduğunu gördü.

Durumdan şüphelenerek dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Karabıyık, bir kişinin sabaha karşı dükkanın önünde bir süre etrafa baktıktan sonra tezgahtaki örtüyü kaldırıp kuruyemişleri poşete doldurduğunu tespit etti.

Şüpheliye seslenen Karabıyık, "Görüntün kameralara yansıdı. Sana zahmet buraya gel, bizden helallik al, biz sana haftalık kuruyemiş verelim." dedi.

Karabıyık'ın ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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