Suşehri'nde tezhip çalışmaları sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suşehri'nde tezhip çalışmaları sergilendi

AA

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tezhip sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Suşehri'nde tezhip çalışmaları sergilendi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde, tezhip sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Suşehri Gençlik Merkezi güzel sanatlar atölyesi tezhip sanatı kursunda eğitim gören öğrencilerin, eğitmenleri Aynur Kürk öncülüğünde hazırladıkları eserler için Gençlik Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel yaptı.

Sergide bulunan çalışmalar hakkında davetlilere bilgi veren Kürk, 13 yıllık tecrübesini kursiyerlerle paylaşmaktan mutlu olduğu ifade etti.

Kürk, sergide 50 çalışmanın yer aldığını kaydederek, unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrar canlandırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li belediye başkanları Sivas'taki çalıştayda buluşacak
YEREL HABERLER CHP'li belediye başkanları Sivas'taki çalıştayda ...
Sivas'ta vefat eden akademisyen için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta vefat eden akademisyen için görev yaptığı ...
(Görüntülü) TEZGAHTAN KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEZGAHTAN KURUYEMİŞ HIRSIZLIĞI KAMERADA
Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti
YEREL HABERLER Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik ...
Tezgahtan kuruyemiş hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Tezgahtan kuruyemiş hırsızlığı kamerada
Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor çıkışını sürdürdü
Sivas'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Sivas'tan kısa kısa
Sivas'ın "Hobbit evleri"ne yabancı turist ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Sivas'ın "Hobbit evleri"ne yabancı turist ilgisi ...
Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini açacak
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 4 sahnede perdelerini ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kan bağışı etkinliği ...
Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
(Görüntülü) Mecnun Otyakmaz: Güzel bir futbolla hak ederek kazanmak mutlu etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mecnun Otyakmaz: Güzel bir futbolla hak ...
Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Güzel bir futbolla hak ederek kazanmak mutlu etti
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Güzel bir futbolla hak ederek ...
Sivasspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Giresunspor maçının ardından
Sivasspor - Giresunspor: 3-0
YEREL HABERLER Sivasspor - Giresunspor: 3-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivasspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Sivasspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta "Gıda Güvenliği" konferansı düzenlendi
Vali Şimşek ve Milletvekili Yılmaz'dan Ticaret Borsası'na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şimşek ve Milletvekili Yılmaz'dan Ticaret ...
STSO Kangal'da istişare toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER STSO Kangal'da istişare toplantısı düzenledi
Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.