Suşehri'nde tezhip çalışmaları sergilendi

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde, tezhip sanatı kursiyerleri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Suşehri Gençlik Merkezi güzel sanatlar atölyesi tezhip sanatı kursunda eğitim gören öğrencilerin, eğitmenleri Aynur Kürk öncülüğünde hazırladıkları eserler için Gençlik Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel yaptı.

Sergide bulunan çalışmalar hakkında davetlilere bilgi veren Kürk, 13 yıllık tecrübesini kursiyerlerle paylaşmaktan mutlu olduğu ifade etti.

Kürk, sergide 50 çalışmanın yer aldığını kaydederek, unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrar canlandırılması gerektiğini söyledi.



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