Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor, 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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