Ulaş'ta 120 çiftçiye 70 ton arpa ve buğday tohumu dağıtılıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 120 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 70 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtımına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, tohum dağıtılacak çiftçilerin kura ile belirlendiğini söyledi.

Toplamda 120 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 30 ton arpa, 40 ton buğday tohumu dağıtılacağını belirten Doğan, "Üreticilerimizin sertifikalı ve güvenilir tohumluk kullanmasını sağlayarak üretimde verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz dağıttığımız tohumlukları en verimli şekilde kullanarak ekonomiye katkı sağlarlar." dedi.





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