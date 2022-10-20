Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlıkta teknolojinin önemi anlatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) "Dijital Dünya, Sağlık ve Ebelik Kongresi" başladı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Ebelik Bölümü tarafından 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede söz alan Sivas Vali Yardımcısı Selim Eser, dünyanın teknolojik anlamda sürekli kendini yenilediğini ve ülke olarak bunun dışında kalınamayacağını ifade etti.

Eser, Türkiye'nin müreffeh ve muasır bir seviyeye ulaşması noktasında kongrenin önemli rol oynayacağını vurguladı.

Belediye Başkanvekili Turan Topgül ise gelişen teknolojinin sağlık alanında yeni süreçlerin kapılarını araladığına dikkati çekerek, "Sağlık alanındaki gelişmeleri uluslararası boyutta konusunda uzman kişilerden destek alarak takip etmek son derece önemlidir. Sağlık alanındaki birçok inovasyonun konuşulacağı bu kongrenin şehrimizde yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda yaşanılan salgın sürecinin dünyayı büyük bir dijitalleşme furyasına yönelttiğine işaret eden SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven de şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin etkilerini hala görüyoruz ve gün geçtikçe dijitale daha fazla entegre oluyoruz. Akademisyenlerimiz bu dijitalleşmeyi görerek üzerinde çalıştılar ve çalışmalarını bir kongreye döktüler. Ebelik bölümümüz öncü oldu. İnsanlığa en faydalı olacak şekilde kongremizden çıktıları almayı diliyoruz."

Konuşmaların ardından kongrede emeği geçenlere protokol tarafından teşekkür belgesi verildi. Kongre yarın, sona erecek.



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