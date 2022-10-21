Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp konakladığı otelde kampa girecek.

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