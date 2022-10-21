Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.



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