Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, esnafı ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, ilçe esnafını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Baş, bol kazançlar diledi.

Baş, Ulaş'ın gelişmesinde ticari hareketliliğin önemli olduğunu dile getirerek, "İlçenin kalkınması konusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımız, ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken istihdamı da artırmaktadır. Halkımızla, esnafımızla iç içe olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.





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