CHP'li belediye başkanları Şarkışla'yı ziyaret etti

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SİVAS (AA) - CHP'li belediye başkanları Sivas'ın Şarkışla ilçesinde istişare toplantısı yaptı, esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belediye başkanları çalıştayı için Sivas'a gelen CHP'li belediye başkanları ilçeleri gezdi.

Bu çerçevede, Şarkışla ilçesine gelen belediye başkanları, ilk olarak CHP İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısı yaptı.

Başkanlar, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

CHP İlçe Başkanı Seyit Kaya, misafirlerin ilçe hakkında bilgi aldığını, kendi ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlattıklarını belirtti.

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