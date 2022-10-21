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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi:

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetildiği takdirde bütün sorunlarını aşabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Size güzel bir Türkiye vadediyorum. Size kendi içinde barışık, her evde huzurun ve bereketin olduğu güzel bir Türkiye vadediyorum" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, kamplaşmayı, kavgayı değil, barışı ve huzuru vadettiğini belirtti.

Türkiye'nin işe ve aşa ihtiyacının olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Niye kamplaşıyoruz? Komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım." dedi.

Türkiye'de çiftçinin hakkının teslim edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin işsizlikle mücadele etmeye hakkı var. Dolayısıyla bunları yapmamız lazım. Herkesin işi, gücü olursa çiftçi ürettiği ürünün hakkını alırsa herkes mutlu olacaktır." diye konuştu.

Huzur ve barış içinde, birlikte, beraber kol kola yaşamak istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kavga ediyorlar, benim kavga etmeye niyetim yok. Onlar diyorlar 'gel tartışalım', hay hay diyorum buyurun gelin. Sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Yüreğiniz, cesaretiniz varsa millet de seyreder ben tartışırım. Çünkü bilgime, vizyonuma, inancıma, kimliğime güveniyorum ve bütün vatandaşların inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyuyorum. Milletim açken bu ülkede 85 milyonun hakkını, hukukunu savunmak bana düşer. Çünkü ben her evde huzurun olmasını isteyen bir kişiyim. Her evde herkesin karnının doymasını isteyen bir kişiyim. Hiçbir anne evladını yatağa aç yatırmamalı, bunun için mücadele ediyorum. Siyasetin varlığı da budur, bunun için siyaset yapılır. Dolayısıyla biz bunun için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yani sizler için özellikle hanımlar sizin için söyleyeyim, sizin için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç endişe etmeyin."

Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini yatırmayı vadeden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, hepiniz emeklilik hakkınıza kesinlikle kavuşacaksınız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz, o sigorta kanalıyla her kadının emeklilik hakkı olacak ve sigorta primlerini devlet yatıracak." ifadesini kullandı.

- "Türkiye gerçekten güzel ve güçlü bir ülke"

Kadının güçlü olmasıyla ülkenin güçleneceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Esnafımızın durumunu biliyorum, durumu pek iyi değil. Çiftçimizin durumunu biliyorum, durumu pek iyi değil. İşsiz ve genç evlatlarımızın durumunu biliyorum. Onların da durumu iyi değil. Sanayici bir gelecek ufku göremiyor, o da kendi açısından büyük sorunlar yaşıyor. Dediğim gibi herkesin sorunları var ama şundan emin olmanızı isterim. Türkiye gerçekten güzel ve güçlü bir ülke. İyi yönetildiği taktirde Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Bütün bu sorunları beraber aşacağız. Bir şey daha isteyeyim sizden, sandığa gideceksiniz, seçimler gelecek. Sakın ola ki 'ben sandığa gidip oy kullanmayacağım' demeyin. Mutlaka gidin, komşunuzu götürün. Yakınlarınızı, akrabalarınızı götürün ama oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Doğruluktan yana, dürüstlükten yana, ahlaktan yana, erdemden yana, doğru siyasetten yana oyunuzu kullanmanızı isterim."

6 siyasi parti liderinin bir araya gelerek Millet İttifakı'nda buluştuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ittifaktaki liderlerin hepsinin ülkede huzur, barış, güzellik ve demokrasi istediğini dile getirdi.

- "Hepimizin yüreğinde daha güzel bir Türkiye özlemi var"

Kılıçdaroğlu, insanların birbirleriyle kavga etmemesini isteyerek, "Kişi başına gelir artmış olsun. Hepimiz aynı hedef için bir araya geldik. Çünkü hepimizin yüreğinde daha güzel bir Türkiye özlemi var, daha huzurlu bir Türkiye özlemi var, bunu istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Bunu sağlayacaklarını ve bunda kararlı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adaletin olmadığını biliyorum, bu memlekette adalet yok, onu da gayet iyi biliyorum ama hiç endişe etmeyin bu ülkeye adaleti de getireceğiz. Bu ülkede herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Adaleti getirirken hiç kimseyi sorgulamayacağız. Senin kimliğin nedir, inancın nedir, yaşam tarzın nedir diye sorgulamayacağız. İnsana insan olarak bakacağız, Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır, öyle bakacağız, değerini öyle vereceğiz ve adalet arayan hiç kimseyi adaletsizlikten uzak tutmayacağız. Adalet büyük, adaleti bu ülkeye ya getireceğiz ya getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Koyulhisar balı ve domatesi hediye edildi.

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