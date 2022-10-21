Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarına "link" yollayarak ele geçirdikleri hesaplar üzerinden dekont paylaşıp dolandırıcılık yaptıkları, bu sayede elde ettikleri gelirle lüks yaşam sürdükleri belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu Sivas merkezli Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, O.C.İ. ve A.A'yı gözaltına aldı, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el koydu.

Yapılan incelemede, "garanti kazandıran iddia kuponu ve büyü yapma" vaadi ile nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Sivas Adliyesinde hakimlikçe tutuklandı.

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