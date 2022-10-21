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CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki:

AA

CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki:

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddiasına ilişkin, "Askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı kabul etmeyiz." dedi.

Torun, CHP'li 240 belediye başkanının katılımıyla yarın Sivas'ta düzenlenecek Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi kentteki bir otelde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP olarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki belediye başkanlarıyla Sivas’ta bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Torun, "Sivas halkının ayağına gidiyoruz, elini sıkıyoruz, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir yeni bir siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm kadrolarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz." diye konuştu.

Torun, "İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları, sırf muhalefet belediyesi diye kesiyorlar. Hiçbir somut delil olmadan belediye başkanlarımızı görevden alıyor, soruşturmalarla baskı kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 99. yaşının kutlanacağını belirten Torun, "İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yaşını Millet İttifakı’nın iktidarında kutlayacak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Torun, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığının su tarifelerinde yapılan indirim gerekçesiyle sosyal yardımların kesilmesine ilişkin verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Belediyesinde suya yüzde 100 zam yaparlarken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde suya yüzde 50 indirim yaptırmaya çalışıyorlar. Su en asli, en temel, hayati ihtiyacımız. Bunun üzerinden politika olmaz. Sonuçta suyun vatandaşa ulaşması lazım, bunun da bir bedeli var. Kaldı ki yasada da 'maliyetinin altında satılamaz' diye bir ibare var. Burada amaç vatandaşa ucuz su kullandırmak değil. Amaç, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmak ve hizmet veremez hale getirmektir. Kaldı ki bu iktidar sosyal yardım konusunda bizim belediyelerimizle asla yarışamaz."

TTB Başkanı Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddiasının hatırlatılması üzerine Torun, "Türk ordusu terörle büyük bir mücadele içerisinde. Tabii her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörü bitirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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