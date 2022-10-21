Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) katkılarıyla tamamlanan Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, Türkiye’nin her belediyesine karşı kardeşlik ve kardeş belediye duygusuyla bağlı olduğunu vurgulayarak, Divriği’nin ilk çağlardan bugüne uzanan kadim bir geçmişe sahip olduğunu aktardı.

İmamoğlu, Türkiye'nin 16 milyonluk bir şehri olarak kapılarını çalan her belediyeden, her kurumdan gelen isteklere mutlaka cevap vermeye gayret ettiklerine dikkati çekti.

Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Mimarisi buraya uygun ve işlevselliğiyle Divriği'nin geçmişinden bugüne, bugünden yarınına çok özel hizmetler sunacak hem terminal ihtiyacını karşılayacak hem vatandaşlarımızın geliş-gidişlerindeki ayrılma anı ya da bir geliş noktası olacak. Ama aynı zamanda, kadın emeği üzerinden bir hizmet alanına dönüşecek. Hakan Başkan diyor ki, ‘Ben, Divriği'de yılda 500 bin turist ağırlamak istiyorum. İnşallah başaracak. Bu, binlerce yıllık tarihe sahip Divriği'nin hakkıdır."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Otogar çevresinde inşa edilen 8 dükkanda, Divriğili kadınlar tarafından üretilen ürünler satılacak.

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