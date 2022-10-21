CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara hitap etti:

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kötü siyaseti dışlayalım, kötü siyaset olmasın, ayrıştıran siyaset olmasın. ​​​​​​​Biz kucaklaşmak, helalleşmek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Sivas'ta Zara ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti.

Adım adım Türkiye'yi gezdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Fırsat olduğu zaman köydü, kasabaydı, ildi, ilçeydi, her tarafı geziyorum. Vatandaşlarımın dertlerini dinliyorum." diye konuştu.

Hiç kimsenin çözülmeyecek sorunu olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarının akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin başkasını ötekileştirmeye hakkı olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygılıyız. İsteğimiz, her esnaf siftah yapabilsin, çiftçi rahat olabilsin, ektiği tarlanın karşılığını alabilsin, beslediği hayvanın karşılığını, alın terinin karşılığını alabilsin. Kısır siyaset bize, Türkiye'ye bir şey vermedi. Kısır kavgaların bu memlekete hiçbir faydası yoktur, kısır kavgaların ötesine çıkmak zorundayız. Elin oğlu yılda 25-30 bin dolar gelir elde ediyor, bizim gelirimiz 10 bin dolardı, 8 bin dolarlara düştü. Dolayısıyla fakirlik tavan yapmaya başladı. Derin yoksulluk oluşmaya başladı. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırmaya başladı. Esnaf doğru dürüst siftah yapamaz hale geldi, çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Gübreye, samana, ilaca bakın, nereden bakarsanız bakın güzel bir Türkiye ama vatandaşın geçimi iyi değil. Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız."

Siyasetçinin çalışması, vatandaşın cebinin dolması gerektiğini, hiç kimsenin mağdur olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa etmek zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bütün bu şikayetler sizi umutsuzluğa kaptırmasın. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur, biz umudumuzu beslemek zorundayız." diye konuştu.

- "Kardeşiz, beraberiz, vatanımız, bayrağımız bir"

Kılıçdaroğlu, bu güzel ülkede büyümek, kalkınmak, helalleşmek ve kucaklaşmak zorunda olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hiç kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü birisini ötekileştirmemeliyiz. Kardeşiz, beraberiz, vatanımız bir, bayrağımız bir ve bu bayrağın altında huzur içinde, kavgadan uzak yaşamak istiyoruz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyoruz. Komşumuz açken ona da ekmek götürmeliyiz. Dayanışma kültürünü mutlaka geliştirmeliyiz ve öyle bakmalıyız. İşsizlik var biliyorum, milyonlarca insan işsiz biliyoruz ama milyonlarca insan işsizken 5'li çetelerin cebindeki dolarları, avroları da biliyorum. Bu millete söz verdim, 5'li çetenin sizden hortumladığı her kuruşu, her doları, her avroyu alacağız, esnafa vereceğim, milletime vereceğim. Benim millet anlayışım onların millet anlayışı gibi değildir. Bizde 5'li çeteler yoktur, bizde kimin alın teri varsa alın terinin hakkını alma vardır, işsizlikle mücadele vardır. Düşünebiliyor musunuz, bir anne çocuğunu yatağa aç yatırırsa o annenin ıstırabını, dramını biliyor musunuz? Hayvanını yeteri kadar beslemeyen çiftçiyi düşünün, yem bulmayan çiftçiyi düşünün. O çiftçinin acısını düşünün. Birileri Ankara'da krallar gibi oturur. Saraylarında oturur. Ceplerinde avrolar, dolarlar ahkam keser, bu ahkamlara inanmayın, bu kardeşinize inanın. Benim saraylarda gözüm yok, saraylarda oturmak gibi bir düşüncem yok. Benim evlatlarımın ne iş yaptığını kimse bilmez, onlar çalışırlar, alın terinin karşılığını alırlar. Bir terazi yaşamlarını sürdürürler. Saraylarda oturmak, paraları götürmek... dolarları, avroları götürenlerden hesabını soracağım, bu milletin hakkı için soracağım."



- "Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın"

Kılıçdaroğlu, "Yarın sandık gelecek, oy kullanacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyununuzu öyle kullanın. Bizi ayrıştırıyorlar, ayrışmayacağız, böldürmek istiyorlar, bölünmeyeceğiz, beraber olacağız. Kavga ettirmek istiyorlar, kavga etmeyeceğiz. Niye kavga edelim, hangi gerekçeyle kavga edelim. Dayanışma kültürümüzü, imece kültürümüzü geliştirelim. Ahi Evran, Mevlana, Hacı Bektaş Veli kültürünü hep beraber yürütmek zorundayız. Bu topraklara hayat veren Anadolu erenleri, baktığınız zaman hiç kimsenin fakir, fukara kalmasını istememişlerdir. Herkesin karnı doysun, her evde huzur, bereket olsun, en büyük arzumuz bu. Yandaki komşu açsa olmaz, bizim inancımız ve kültürümüz bunu kabul etmez. Kötü siyaseti dışlayalım, kötü siyaset olmasın, ayrıştıran siyaset olmasın. Biz kucaklaşmak, helalleşmek istiyoruz. Helalleşmenin ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler bilirsiniz." dedi.

- "Bu kardeşiniz halkın adamıdır"

Komşuların birbirine düşman olacağı bir noktaya gelindiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu nasıl bir anlayıştır? Bu anlayıştan, Allah nasip eder, sizler destek verirseniz Türkiye'yi bu yangın yerinden çekip çıkartacağız. Her evde huzur ve bereket olacak, esnafın yüzü gülecek. Bu kardeşiniz 5'li çetelerin, uyuşturucu baronlarının, mafyanın adamı değildir. Bu kardeşiniz halkın adamıdır, sizin için çalışıyorum, sizin için mücadele veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ekmek yiyoruz karnımız doyuyor ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bir anne çocuğunu besleyemiyorsa o dert hepimizin ortak derdi olmak zorundadır. Siyaset bunu millete neredeyse unutturacaktı. İmece kültürümüz var, bir ahlakımız, bir erdemimiz, bir Mevlanamız var, böyle bir tablo olabilir mi? Bu tabloyu değiştireceğiz, Mevlana'nın, Ahi Evran'ın kültürü neyse aynı kültürle yolumuza deva edeceğiz. İnsanlar birbirine saygı gösterecek, birbirini kucaklayacak, komşu komşunun külüne muhtaçsa komşular arasında seviye olacak. Neredeyse sokakta birbirimize selam veremez hale getirdiler. Buradan Türkiye'yi çekip çıkaracağım, benim tek gücüm sizlersiniz, tek güvendiğimiz sizlersiniz. Yetki verin Türkiye'yi düzelteceğiz, yetki verin Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, yetki verin Türkiye'yi kardeş yapacağız. Neredeyse birbirimize selam veremez hale geldik. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede Mevlana kültürünü inşallah getireceğiz. Herkes kucaklaşacak, her evladımızın karnı doyacak. Üniversiteyi bitiren, işsiz gezen milyonlarca gencimiz var. İnsanda biraz vicdan olur, sen sarayda oturuyorsun da evladını zor bela üniversitede okutmuş anne baba o evlat işsizken o ailenin dramını acaba o insanlar biliyorlar mı? Hiç endişe etmeyin, bu kardeşiniz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin sevgiyle, saygıyla, çocuğunu yatağa yatırdığı, esnafın kazandığı, fabrikaların çalıştığı, çiftçinin kazandığı, alın terinin değerini aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğim. Söz veriyorum, Millet İttifakı olarak bunu yapacağız."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kucağına verilen bebeği bir süre sevdi.

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