Sivas’ta kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.B. (63) idaresindeki 46 FM 126 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda İ.K'nin (40) kullandığı 58 ACJ 641 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki C.B. (56) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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