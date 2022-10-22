Yerli ve milli patates tohumu "Yakut" tescil için gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve milli patates tohumu "Yakut" tescil için gün sayıyor

AA

Yerli ve milli patates tohumu "Yakut" tescil için gün sayıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sertifikalı tohumluk patates üretiminde önemli merkezlerden Sivas'ta faaliyet gösteren firma, ilk kez dış kabuğu kırmızı, iç rengi krem olan tohumluk patates üretti.

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten firmanın ileri ıslah operasyon yürütücüsü ziraat mühendisi Hasan Arı, AA muhabirine, Sivas yöresinde 60 dekar alanda 30 binden fazla çeşitle ıslah çalışması yaptıklarını söyledi.

Topraklarının bakir ve temiz olmasından dolayı tohum elde etmek için bu kenti seçtiklerini belirten Arı, "Türkiye koşullarına adapte olmuş, iklim şartlarına entegre sağlamış, dayanıklı, verimi yüksek çeşitlerin üretimini burada gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta"

Tohumların her birinin farklı yapısı ve özelliği olduğunu vurgulayan Arı şunları kaydetti:

"Sanayilik, yemeklik, erkenci ve geççi çeşitler var. Bunların yanında kabuk yapısı ve kullanım alanları daha farklı olan çeşitlerimiz mevcut. Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta ve bunların içerisinde verimi yüksek, dayanıklı, kullanım alanı geniş çeşitlerin seçilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Tescil için başvurusu yapılan "Yakut"un melezleme yöntemiyle elde edildiğini aktaran Arı, "Tamamen doğaldır. Farklı anne ve baba kullanılarak dış kabuğunun kırmızı, iç et renginin krem olmasından dolayı sanayilik olarak geliştirilen parmak cipslik bir çeşittir. Verim performansı ve depo dayanıklılığı yüksek olduğundan üreticilerimiz ve ham madde temini sağlayan firmalarımız için çok elverişli." diye konuştu.

"Yakut" için tescil başvurusu yaptıklarını belirten Arı, "Önümüzdeki yıl tamamen tescil ve üretim izni teslim edildikten sonra tohum üretimi gerçekleştirilecek. 1-2 yıla kalmadan sofralarımıza gelmesini bekliyoruz." dedi.

- Tohumluk üretim merkezi olarak Sivas tercih ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da bakir topraklara sahip olmasından dolayı firmaların tohumluk üretim merkezi olarak Sivas'ı tercih ettiğini söyledi.

Yıldız, Sivas'ın tohumluk üretimindeki önemine dikkati çekerek "Sivas, yıllara göre değişmekle birlikte birinci ve ikinci sırada yer alıyor. Sivas, özellikle son yıllarda milli ve yerli çeşitlerimizin ilk denendiği il." açıklamasında bulundu.

- "80 bin ton üretim bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve özel firmaların geliştirdiği tohumluk çeşitlerini Sivas'ta denediklerini aktaran Yıldız, "Daha sonra üretimi arttıkça diğer illerde de üretim gerçekleştiriliyor. Tohumlukta önemli bir iliz, yaklaşık 20 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıyoruz. Bu yıl ortalama verimimiz dekara 4 ton, dolayısıyla 80 bin tonluk üretim bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU SANDIĞA GİDECEĞİZ, TÜRKİYE&#039;Yİ YETKİN İNSANLARA TESLİM EDECEĞİZ (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU SANDIĞA GİDECEĞİZ, ...
Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin ...
Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Yaşam ...
CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki:
YEREL HABERLER CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın ...
CHP'li Torun: Askerin moralini bozacak olumsuz ithamları kabul etmiyoruz
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Askerin moralini bozacak olumsuz ...
(Görüntülü) CHP&#039;Lİ SEYİT TORUN BELEDİYE BAŞKANLARI ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP'Lİ SEYİT TORUN BELEDİYE ...
Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli ...
Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: SANDIĞA GİDECEĞİZ, TÜRKİYE&#039;Yİ YETKİN İNSANLARA TESLİM EDECEĞİZ (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU: SANDIĞA GİDECEĞİZ, ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara ...
CHP'li belediye başkanları Şarkışla'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li belediye başkanları Şarkışla'yı ziyaret etti
(Görüntülü) EKREM İMAMOĞLU, DİVRİĞİ ŞEHİRLERARASI OTOGARI&#039;NIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EKREM İMAMOĞLU, DİVRİĞİ ŞEHİRLERARASI ...
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, esnafı ziyaret etti
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
Sivas'ta bir çiftçinin kurduğu 31 bin ceviz ağacı bulunan bahçede ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir çiftçinin kurduğu 31 bin ceviz ağacı ...
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlıkta teknolojinin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlıkta ...
Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi
Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye başlandı
YEREL HABERLER Ulaş'ta evlere doğal gaz boru hattı çekilmeye ...
Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti
YEREL HABERLER Sivasspor kafilesi Trabzon'a gitti
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.