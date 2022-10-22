CHP'li Torun, Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayı'nda konuştu:

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SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'de ucuz ve etkin belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin ancak hakkaniyetli bir iktidarla mümkün olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li 240 belediye başkanının katılımıyla Sivas'ta düzenlenen çalıştayda konuşan Torun, belediyelerin çalışmalarını detaylı ele alacaklarını belirterek, başarılı hizmetlerin artırılması için gayret göstereceklerini vurguladı.

CHP'li belediyelerin sürekli önünün kesildiğini ileri süren Torun, şöyle devam etti:



"Yerel seçimlerde umduğunu bulamayan iktidar, belediyelerimizi çalıştırmamak için her türlü yola başvuruyor. Belediyelerimizin yetki ve gelirlerini kanunlarla, kararnamelerle, genelgelerle ellerinden alıyorlar. Burada da başarılı olamayınca haksız, hukuksuz soruşturmalardan medet umuyorlar. Seçimlerden sonra belediye şirketlerine atama yetkisini belediye başkanlarımızdan almak istediler. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım koordinasyon merkezlerindeki çoğunluğunu ellerinden aldılar. Yerel tüm ulaşım hizmetlerini merkezden belirlemeye çalıştılar. 25 yıldır belediyelere ait olan 100'e yakın taşınmazı, seçimleri biz kazandıktan sonra belediyelerimizden aldılar."

Torun, iktidarın, CHP'li belediyeler üzerinden vatandaşa gidecek desteği engellediğini savunarak, "İktidarın siyasi hırsları tüm belediyeleri ağır mali sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Belediyelerin genel bütçeden aldıkları payların oranları 10 yıldır hiç değişmedi. Öz gelirleri ise yüzde 55'lerden yüzde 40'lara geriledi. İktidarın yaptığı zamlarla temel hizmet maliyetleri 4-5 kat arttı." ifadesini kullandı.

İktidarın, vatandaşın en temel ihtiyacı olan su üzerinden siyaset yaptığını iddia eden Torun, "Eğer gerçekten su faturalarının ucuzlamasını istiyorlarsa kendilerine 'hodri meydan' diyoruz. Kanun teklifimizi kabul edin, sadece bizim belediyelerimizin değil, tüm belediyelerde fiyatlar düşsün." diye konuştu.

Torun, CHP'li belediyelerin, tüm engellemelere rağmen çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizi karalamak için vatandaşı cezalandıracak kadar gözü dönenlere, tüm belediye başkanlarımızla Sivas'tan sesleniyoruz. Biz gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bu organize kötülüğe, politik teröre karşı halkımızla birlikte omuz omuza duracağız. Ülkemizde ucuz ve etkin belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmek ancak hakkaniyetli bir iktidarla mümkün olacaktır. Bu değişimi sağlamanın sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır."

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