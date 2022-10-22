Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü.



Engin Ödül (32) idaresindeki 34 VK 7946 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ödül'ü ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ödül, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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