CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sivas'ta düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Torun, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, çalıştay dolayısıyla 3 gündür Sivas'ta bulunduklarını belirtti.

Çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayan Torun, kuruluşunun 100'üncü yılına giden Türkiye Cumhuriyeti'nin, siyasi iktidarın sorumlu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçtiğini öne sürdü.

İktidarın milletin verdiği yetkiyi istismar ettiğini savunan Torun, "Küçük bir azınlığın servetine servet kattığı, geride kalan milyonların ise ağır mağduriyetler yaşadığı adaletsiz bir düzen topluma dayatılmaktadır." diye konuştu.

- "Tüm belediye başkanlarımız kendi sorumluluklarının farkındadır"

Ülkede sosyal yardım olmadan ayakta duramayan vatandaşların sayısının en yüksek seviyelere çıktığını iddia eden Torun, iktidarın krizleri çözmek yerine bunlardan faydalandığını söyledi.

Belediye Başkanları Çalıştayı'nda iktidarın tüm bu politikalarının değerlendirildiğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan'ımızın liderliğinde, tüm kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde, altılı masada gösterilen ortak iradeye uygun olarak mücadele etme kararlılığının altı çizilmiştir. Çalıştayımızda siyasi iktidarın seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik, partizan, ayrımcı, baskıcı ve adaletsiz tutumu ele alınmıştır. Ülkemizde ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin tek yolunun da ancak iktidar değişimi ile mümkün olacağı vurgulanmıştır. Bu kapsamda, önümüzdeki genel seçimlerin, belediyecilik adına da hayati seçimler olduğu ifade edilmiştir. Tüm belediye başkanlarımız kendi sorumluluklarının farkındadır. Genel seçim sürecinde her bir belediye başkanımız, halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir."

- "Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır"

Torun, iktidarın CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalıştığını ileri sürerek, "Belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınmaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar, sadece iktidar belediyelerine, Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktır." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanları hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açıldığını savunan Torun, şöyle devam etti:

"Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, FETÖ taktikleriyle belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Belediye başkanlarımız hiçbir delil olmadan görevden alınmakta ve tüm suçlamalardan aklanmalarına rağmen görevlerine iade edilmemektedir. İktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri, masa başı oyunlarıyla gasp edip, milli iradeye darbe vurmaktadır. Belediyelerimizi düşman olarak gören ve bize oy veren vatandaşlarımızı cezalandıracak kadar gözü dönen bir otoriter yönetimle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır ancak iktidarın bu sorunlu çabaları, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından ibarettir."

Toplantıda, belediye başkanlarının CHP'li bir belediyeye karşı yapılan saldırının tüm belediyelere karşı yapılmış olduğunun altını çizdiğini vurgulayan Torun, "İktidarın saldırılarına karşı, önümüzdeki süreçte, tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımız vurgulanmıştır. Bir belediyemize hukuksuzca saldıran iktidar, karşısında tüm belediye başkanlarımızın ortak mücadelesini görecektir." dedi.

- "Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız"

CHP'li belediyelerin tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlara ulaştırdığını dile getiren Torun, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımız tüm zorluklara rağmen bir nebze de olsa rahat nefes almıştır. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde, 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapan belediyelerimiz, Türkiye'nin bir felaketten dönmesini sağlamıştır. Belediyelerimiz kalan görev süreleri içinde de vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Haksızlığa karşı Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."

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