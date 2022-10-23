Sivas'ta "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Bir-Sen işbirliğiyle hayata geçirdiği "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesinin tanıtımı yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım programında İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Reşat Başer, proje hakkında sunum yaptı.

Projenin sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını belirten Başer, "Yeryüzünde çok sayıda yetim çocuk var. Bu çocuklara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu proje ile çocuklarımızı, bilinçli, yardımsever, başkalarının dertleriyle dertlenen, duyarlı ve sosyal sorumluluk yanı gelişmiş insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Başer, proje sayesinde bugüne kadar birçok yetim çocuğun, topluma kazandırıldığını söyledi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.