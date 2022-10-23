Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.U, S.N, İ.N. ve V.B. bıçakla, M.K. ile T.K. darp neticesi yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.