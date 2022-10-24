Altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen ilçe sağlıklı suya kavuştu

SİVAS (AA) - KEMAL ERDOĞMUŞ - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıllardır süren içme suyu problemi çözüme kavuşturuldu.

Şarkışla Belediyesi, 4 yıl önce kanalizasyon, su ve yağmur suyu hatlarını yenilemek amacıyla çalışma başlattı.

Asbestli borulardan geçtiği için arsenik miktarı normal değerlerin çok üstünde çıkan içme suyu şebeke hattı tamamen yenilendi.

Son olarak Cemel beldesinde modern içme suyu arıtma tesisi, Döllük köyü mevkisinde de su deposu kurularak, Kanak Boğazı Barajı'ndan alınan suyun arıtıldıktan sonra sağlıklı şekilde çeşmelere ulaştırılması sağlandı. Proje için yaklaşık 200 milyon lira harcandı.

- "Güncel değeriyle 1 milyar liranın üzerinde"

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AA muhabirine, ilçe halkının yıllardır süren içme suyu sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, temiz ve sağlıklı sudan Gürçayır ve Cemel beldelerinin de faydalandığını söyledi.

Tesiste arıtılan suyun tahlillerinin yapıldığını, vatandaşların artık gönül rahatlığıyla musluklarından akan suyu içebileceklerini dile getiren Oğuz, "Bugüne kadar vatandaşlarımız, ilçemizin yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden tahlil sonuçları belli olmayan suyu taşıyarak kullanıyorlardı. Artık böyle bir zahmete katlanılmayacak." dedi.

Oğuz, zorlu süreçte en büyük sıkıntıyı çeken ilçe halkına teşekkür ederek, "Şu ana kadar yapılan hizmet güncel değeriyle 1 milyar liranın üzerinde. İçinde bulunduğumuz tesis de 200 milyon liranın üzerinde yatırımla yapıldı. Bugünkü değeri ve güncel borçlarımız düşünüldüğü zaman, tesisimiz yüzde 90 oranında hibe kapsamında yapılmış gibi oldu." diye konuştu.

Yeni depo yaptıklarını, asbestli borular yerine polietilen borularla şebekeyi tamamladıklarını, kanalizasyonu yenilediklerini ve yağmur suyu hattı yaptıklarını anlatan Oğuz, 430 kilometre uzunluğunda altyapıyı ilçeye kazandırdıklarını bildirdi.

- "Bütün verileri gayet iyi olan bir suyumuz var"

Oğuz, böyle bir hizmetin birçok ilde bulunmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kullanılmasıyla ilgili sıkıntılı bir suyumuz vardı ama şu anda içmeyle ilgili hiçbir sıkıntısı olmayan suyumuz söz konusu. KASKİ'ye (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) yaptırdığımız laboratuvar sonuçları elimizde, şu anda pH değerinden arsenik değerine kadar, bütün verileri gayet iyi olan bir suyumuz var. Arsenikle ilgili İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik maddesine göre limit değeri 10 miligram iken bizde bu 1,57 çıktı. Bu geçmiş dönemlerde 100'ün üzerindeydi, yani kat kat fazla arsenik miktarı vardı. Arsenik ve asbest maddeleri insan sağlığı açısından zararlı. Dolayısıyla bunlardan vatandaşımız tamamen kurtulmuş oluyor. Bunlardan bir tanesi de kanser. İlçemizdeki kanser vakalarının inşallah bu saatten sonra sebebi içme suyu olmayacak."

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