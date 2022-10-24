Sivasspor, CFR Cluj maçının biletleri satışa çıktı

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SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak 5. hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de CFR Cluj'u konuk edeceği mücadelenin biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarların, biletlerinin çıktısıyla veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekleri, e-bilet satışının tüm Passolig kartlarına açık olduğu, kombinelerin ise Avrupa maçlarında geçerli olacağı ifade edildi.

Engelli tribün biletlerinin Sivas merkez Passolig ve maç günü stadyum gişelerinden alınabileceği bildirilen açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 180, maraton 50, güney alt ve üst tribün 30 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

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