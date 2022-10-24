Suşehri'nde iş insanı öğrencilere kırtasiye ve giysi hediye etti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hayırsever bir iş insanı öğrencilere kırtasiye ve giysi hediye etti.

İş insanı Şaban Göze, Şehit Sezai Seven İlk/Orta Okulu'nda eğitim gören tüm öğrencilere, okul çantası, spor ayakkabı, kışlık mont, okuma kitabı, oyuncak ve kazak gibi malzemelerden oluşan hediye paketi verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, eğitim desteği adı altında öğrencilere hediye dağıtan Göze'yi tebrik etti.

Okul Müdürü Serkan Şeker ise okulda eğitim gören 80 öğrenciye eğitim desteğinde bulunan Göze'ye teşekkür etti.

İş insanı Göze de dağıtımı yapılan paketlerin yardım amaçlı olmadığını, öğrencilere motivasyon olarak hediye edildiğini söyledi.

Suşehri'nde doğup büyüdüğünü aktaran Göze, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğümüz bu topraklara hizmet etmeyi bizlerin boynunun borcu olarak görüyorum. Burada bulunan öğrencilerimizin de bir gün bir yerlere geldiğinde bu toprakları unutmayacaklarını düşünerek böyle bir hediye takdiminde bulunduk. Programımıza katılan Belediye Başkanımız Fazlı Yüksel'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce'ye, MHP İlçe Başkanı Kadir Hergül ve İl Genel Meclis üyesi Çetin Pehlivanoğlu'na, Üsküdar Sivaslılar Dernek Başkanı Ersoy Özbek'e, iş insanı Şerafettin Yılmaz'a teşekkür ediyorum."

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